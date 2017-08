Soudan du Sud: un journaliste américain tué dans des affrontements armés

A 26 ans, le journaliste et photographe américain Christopher Allen travaillait régulièrement pour les chaînes de télévision Al Jazeera, Vice News ou encore le journal britannique, The Independent. Il était arrivé récemment au Soudan du Sud après avoir couvert pendant deux ans, le conflit en Ukraine.



Depuis le début de la semaine, il se déplaçait aux côtés de la rébellion sud soudanaise armé de sa caméra. Samedi 26 août, il s'est retrouvé au milieu de combats entre ces rebelles et les forces gouvernementale dans la localité de Kaya, tout au sud du pays, à la frontière avec l'Ouganda et la République démocratique du Congo.



Quinze rebelles sud soudanais et trois membres des forces gouvernementales ont également perdu la vie pendant cet assaut. Les deux camps s'accusent l'un, l'autre, d'avoir déclenché les combats.



L'armée et la rébellion se disputent le contrôle de cette zone proche de la frontière ougandaise depuis de longs mois, avec une armée qui contrôle la ville de Kaya depuis novembre 2016, mais pas ses environs.



Les combats y sont donc réguliers et des milliers de civils dans la zone ont fui face à l'incapacité des autorités de mettre fin à la guerre civile, qui fait rage au Soudan du Sud depuis près de quatre ans.



