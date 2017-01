Souleymane Bachir Diagne: pourquoi l’Islam interdit les attentats

Le Point.fr : « Musulman » signifie en arabe « soumis » : le croyant se soumet au Dieu unique et tout-puissant. Comment peut-il disposer d’un libre arbitre ?

Souleymane Bachir Diagne : La sourate 2 du Coran est claire à ce sujet : l’humain est le seul être capable de troubler l’ordre établi, parce que Dieu a voulu le créer libre. Le récit de la création en islam est en effet très différent de celui que nous livre la Genèse dans la Bible. Dans cette sourate, Dieu prévient les anges qu’il va se donner un représentant sur terre. Ces derniers s’inquiètent qu’il veuille établir sur terre un lieutenant, un calife. Ne va-t-il pas faire advenir le mal et le sang ? Mais Dieu leur répond : « Je sais que vous ne savez pas. » Et il passe outre. En fait, il crée un fauteur de troubles. Il le fait libre, et cette liberté fait advenir le mal. La conséquence de cette création sera notamment la rébellion d’Iblis, un ange qui refuse de se prosterner devant l’homme et qui dit à Dieu : « Je suis meilleur que lui. Tu m’as fait de feu, et lui d’argile. » Il est le Satan de l’islam, celui qui n’aura de cesse de tenter l’humain pour le faire chuter.



Mais comment se définit le mal en islam ? Est-ce, comme dans le cas d’Iblis, se révolter contre la volonté de Dieu ?

Si l’on se fonde sur le Coran, faire le mal, c’est se faire du tort à soi-même. En arabe, on dit dhulm nafs, faire du tort à son âme. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu et sont chassés du paradis, ils se repentent et disent : « Seigneur, nous nous sommes faits du tort à nous-mêmes. » En islam, le mal que l’on fait à l’autre nous détruit parce qu’il annihile l’humanité que nous portons en nous. Pour le sage soufi Tierno Bokar, « toute chose retourne à sa source ».



Le mal se retourne toujours contre celui qui l’a commis. L’analyse philosophique que j’en fais, et je me place pour cela dans la lignée du grand penseur indien Mohammed Iqbal, est que le mal nous fait oublier qui on est, et donc oublier notre relation à Dieu. De fait, être musulman peut se résumer par trois dimensions : d’abord avoir la foi, iman, en Dieu, son message – le Coran –, et son œuvre – la création. Ensuite, avoir le respect de ce qui fait de soi un musulman. Enfin, l’excellence de caractère, ihsan, en arabe. Dans un hadith célèbre, Mohammed dit : « Adorer Dieu comme si on le voyait en sachant que si on ne le voit pas, lui nous voit. » Il faut agir en ayant constamment la conviction que l’on est en face ou sous le regard de Dieu. Ce qui implique que si l’on vit pleinement sa foi en l’islam, il y a des choses que l’on ne fait pas.



Quel est le rôle de la Loi, la charia ?

Elle définit les bonnes pratiques. Mais c’est un mot valise au sens très étendu. Le Coran ne le cite même pas. Aujourd’hui, elle désigne le comportement que doit suivre le bon musulman tel que l’ont défini au cours des siècles des juristes en se fondant sur le Coran, les hadiths, c’est-à-dire les mots et les gestes du prophète Mohammed et de ses compagnons les plus proches. Ce n’est pas elle qui définit les valeurs éthiques. Celles-ci relèvent d’un humanisme fondé sur la dignité de l’homme, dont le Coran est la base.



Comme le dit le verset 30 de la sourate de la Vache, Dieu a créé l’homme pour qu’il soit son « calife », c’est-à-dire son lieutenant sur terre. Le mot « calife » est très fort. Et c’est d’ailleurs la seule référence au califat qui soit présente dans le Coran. L’humain est le lieutenant de Dieu, il tient la terre pour lui. Il est responsable de la création de Dieu. C’est là sa dignité et une responsabilité énorme. C’est donc à partir de cette responsabilité que l’on définit le bien et le mal. Je conseille à tous la lecture du philosophe autodidacte andalou (Hayy Ibn Yaqdhan) d’Ibn Tufayl, du XIIe siècle, qui aurait, dit-on, inspiré Daniel Defoe pour son Robinson Crusoé.



L’histoire d’un enfant sauvage ?

Oui, C’est l’histoire d’un jeune garçon qui, seul sur une île déserte, doit découvrir le monde par lui-même. Il va pour cela développer sa capacité de déduction de manière quasiment scientifique. Mais pour survivre, il doit manger des plantes et des animaux et donc détruire la nature. C’est l’occasion pour lui de prendre conscience non seulement de la grandeur et de la beauté de cette nature, mais aussi de sa responsabilité vis-à-vis de la création voulue par Dieu. Ce qu’il prend, il doit le rendre, d’une manière ou d’une autre. L’homme ne fait que participer à la création, dont il est le gardien.



Les actes du musulman ne sont-ils pas divisés entre ce qui est haram, autorisé, et halal, interdit ?

Contrairement à ce que l’on pense trop souvent, l’islam n’est pas un code, ce n’est pas une religion qui se définit par des pratiques autorisées ou non. Il suffit de lire Le Livre du licite et de l’illicite, le fameux ouvrage d’Al Ghazali, l’un des plus grands théologiens de l’islam, pour se rendre compte que le sujet est beaucoup plus compliqué que l’établissement d’une simple liste de pratiques.



Aujourd’hui que sévit une vision rétrécie de l’islam, motivée par une affirmation identitaire et tribaliste, ces notions de licite et d’illicite s’appliquent à tout et n’importe quoi. Or cela ne repose sur rien. Certes, le Coran parle de « licite », mais c’est uniquement pour la nourriture. Et sont considérés comme « licites » les mets sur lesquels le nom de Dieu a été prononcé. Il ne dit rien de plus. Longtemps, les musulmans qui vivaient en Europe ont mangé de la viande « cachère » faute de pouvoir manger de la viande « hallal ».



Et le grand mufti égyptien Mohammed Abduh, au début du XXe siècle, n’a pas hésité à considérer comme licite la nourriture tuée dans le monde chrétien selon les rites chrétiens. Le fondamentalisme, notamment salafiste, nie la fluidité juridique de l’islam telle qu’elle a été élaborée au cours des siècles par ses écoles juridiques. Les fondamentalistes veulent aujourd’hui figer cette jurisprudence au mépris des intérêts de l’homme. Or, comme le rapporte un hadith, Dieu a dit : « Nous avons ennobli les enfants d’Adam. » Cette idée de la noblesse de l’être humain, qu’il soit homme ou femme, est essentielle en islam. Celui qui sauve une vie sauve l’humanité. L’homme est au centre de la création, tout doit être fait pour son bien. Ceux qui réduisent l’islam à des pratiques qui nient l’humain ne font que l’instrumentaliser.



S’il fallait définir l’islam par un mot, pourrait-on dire que c’est la religion de la responsabilité, quand le christianisme, par exemple, se définit par l’amour du prochain ?

L’islam n’est pas moins une religion de l’amour qu’une autre. Le grand mystique Rûmi, à l’origine des derviches tourneurs, a dit : « Ma religion, c’est l’amour. » Mais vous avez raison en disant que c’est une religion de la responsabilité par rapport à la création de Dieu. Et c’est même une responsabilité très grande, qui n’a vraiment rien à voir avec l’islam d’Internet.

(Le Point Culture)



