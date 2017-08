Souleymane Camara meilleur buteur de l’histoire de Montpellier en Ligue 1

Soirée pleine de symboles pour Souleymane Camara. Le super remplaçant montpelliérain était titulaire surprise ce samedi en première journée de championnat contre Caen (1-0). il a inscrit le seul but du match. Un but également qui lui a permis de rendre hommage à Louis Nicollin, l’ancien président du club.





Au club depuis 2007, Camara a levé les doigts vers le ciel pour rendre hommage à «Loulou». Il n’a certainement pas pensé, sur l’instant, a savouré son record : avec cette réalisation, Camara est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Montpellier en Ligue 1 (48 buts).





Pour rappel, petit Jule fait partie des rares joueurs de la génération de 2002 qui est toujours en activité et toujours performent.