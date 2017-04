Souleymane Ndéné Ndiaye : "Ce que j'ai fait jusque-là, ne saurait être considéré comme de la transhumance"

Souleymane Ndéné Ndiaye nie avoir transhumé après avoir annoncé mercredi, qu'il a accepté la main tendue du Président Macky Sall qu'il lui a suggéré à venir travailler avec lui. "Les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Je réprouve la transhumance, ce que j'appelle transhumance est que je définis comme le fait de quitter un parti pour un autre parti, notamment un parti battu aux élections pour un parti au pouvoir. Et je pense que ce que j'ai fait jusque-là ne saurait être considéré comme de la transhumance", explique lors d'un entretien paru ce jeudi à L'Observateur.



S'adressant à ses détracteurs, l'ancien Premier ministre déclare : "les gens l'interprètent comme ils veulent, tant pis, le commentaire est libre encore une fois. On est dans un pays où chacun dit ce qu'il sait et parfois ce qu'il ne sait pas".



Le leader de l'Union nationale pour le peuple (Unp) précise qu'il a rejoint "le président de la République pour travailler dans l'intérêt du pays" et non pour intégrer la coalition de la mouvance présidentielle.



D'ailleurs, il souligne qu'il ira en coalition avec Modou Diagne Fada pour les élections législatives 30 juillet 2017. "Il n'est pas question pour moi de rejoindre la liste Benno Bokk Yaakaar. Je suis en tournée politique d'implantation de mon parti dans les différents départements du Sénégal. Je suis actuellement à Ziguinchor et compte me rendre dans les 45 départements du pays. Il n'est pas encore question pour nous de quitter la coalition que nous sommes en train de construire avec mon ami et frère Modou Diagne Fada et qui s'appelle Alliance libérale et social/Yessal Sénégal. Nous travaillons à mettre en place les circuits de cette coalition et à mettre en commun nos listes pour participer ensemble aux législatives de à venir", dit-il.