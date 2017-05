Souleymane Ndéné Ndiaye à Thiès: "Mon objectif est de succéder à Macky Sall "

Souleymane Ndéné Ndiaye affiche ses ambitions de succéder à Macky Sall. Lors d’une manifestation de son parti organisée samedi 20 mai, à Thiès, le leader de l'Union nationale pour le peuple (Unp) a expliqué les raisons qui l’ont poussé à accompagner le chef de l'Etat. "J’ai pris la résolution de l’accompagner dans son œuvre de construction du Sénégal. Je n’ai pas accepté sa main tendue parce que je crains des poursuites judiciaires. Ceux qui ont peur, sont allés le voir, dès son accession au pouvoir", confie-t-il.



L’ancien Premier ministre, qui a instruit ses militants d’accompagner la coalition Benno Bokk Yakaar pour les législatives, précise avoir répondu à cet appel sans conditions. "J’aurai pu dire au Président Macky Sall, au-delà des relations personnelles qui nous lient, de me donner ceci ou cela, comme cela se fait de coutume. Quand les gens négocient en politique, ils négocient à partir de postes ou de positions. Je n’ai pas demandé de postes. J’ai répondu à l’appel pour répondre à l’œuvre de construction du Sénégal. Mon objectif, c’est de succéder au président Macky Sall, après l’avoir accompagné". Et d’ajouter : "C’est Dieu qui a choisi le Président Macky Sall à la tête de ce pays. Qu’Il me choisisse pour le remplacer!"



(L’Observateur)