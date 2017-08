Souleymane Téliko devient le nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal

L'Union des magistrats du Sénégal a un nouveau président en la personne de Souleymane Téliko. L'homme est connu pour être un magistrat rigoureux, qui ne recule devant rien pour défendre ses principes.



Désigné comme le candidat à "abattre" avant l'élection du fait de ses prises de position très courageuses, il a réussi à vaincre le président sortant, Magatte Diop.



Téliko est aussi connu pour son engagement dans des causes sociales comme les violences faites aux femmes et la protection de l'enfance.



Qualifié comme un juriste indépendant, Téliko prend la tête de l'Ums dans un contexte très particulier, où l'indépendance de la Justice n'a jamais été aussi remise en cause.





