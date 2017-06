Soumboulou parle de son mariage : « Je suis étonnée par cette nouvelle » L’information a fait le tour du Web comme une trainée de poudre. Presque tous les sites internet avaient repris la nouvelle faisant état d’un mariage entre Soumboulou et Jojo.



Mais, après vérification, la rédaction de limametti.com s’est rendue compte que cette histoire n’était rien d’autre qu’une façon de faire du Buzz.



En effet, jointe au téléphone, Soumboulou en personne a été très surprise d’entendre cette nouvelle.



« Cela me fait rire, je ne suis pas mariée avec Jojo. C’est mon frère,mon tout. Comment les gens peuvent-ils penser à ces genres d’informations? » regrette l’actrice de Wiri Wiri et femme de Jojo dans la série.



Comme pour se moquer elle poursuit: « Peut être la personne qui a écrit cet article regarde trop la série ».



Cette affaire de faux mariage ( mauvaise information) pose encore le débat sur la crédibilité de certains sites web sénégalais qui ne se fondent que sur du buzz pour se faire connaitre.



limametti.com

