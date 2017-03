Soupçon de corruption autour de l’arbitrage du match Barça-PSG !

DENIZ AYTEKIN DANS LE VISEUR DE L’UEFA

Soupçon de corruption autour de l’arbitrage du match Barça-PSG ! En effet certains journalistes Allemands déplorent une somme très élevée qui aurait été versé par le staff blaugrana auprès du corp arbitral…

2 600 000 euros le montant qui aurait été versé par le staff blaugrana afin de faciliter « la remontada du Barça » face au PSG d’Emery.

Mr Deniz Aytekin serait impliqué dans cette affaire de corruption ! Le média Allemand Der Tagesspiegel révèle un arbitrage favorable au Barça.

Deniz Aytekin est donc bel et bien au cœur de la polémique. Dans un premier temps, le journal Marca annonçait que le responsable en chef de l’arbitrage européen, l’Italien Pierluigi Collina, avait très moyennement apprécié la prestation de l’Allemand et songerait à le mettre en retrait des compétitions continentales.

Premier à dégainer, le journal Der Tagesspiegel a écrit : « Aytekin a facilité la remontada du Barça. Il a eu beaucoup de problèmes à contrôler le match durant les dernières minutes. Le deuxième penalty n’existait pas et le premier était discutable. Comme toujours, le favori a eu la chance de son côté au bon moment. ».

Une information prise avec des pincettes, le côté madrilène du journal laissant croire à une charge destinée à minimiser l’impact de la remontada du Barça. Une traditionnelle passe d’armes entre Madrilènes et Catalans. En revanche, les médias Allemands n’ont réellement pas aimé le match de M. Aytekin.

De son côté, Welt a souligné « le rôle controversé de l’arbitre allemand » dans un article retraçant la chronologie des faits de jeu polémiques. Le média Tagesanzeiger, lui, s’est montré plus incisif : « Deniz Aytekin, le vrai héros de Barcelone. Deniz Aytekin est le héros solitaire du Camp Nou. L’homme sans qui le miracle de Barcelone n’aurait pas été possible. » Des versions que ne contrediront sans doute pas quelques supporters parisiens.

Le responsable du corps arbitral de l’UEFA Monsieur Pierluigi Collina estime que certaines décisions prises lors des huitièmes de finale retour entre le Barça et le PSG par Mr Aytekin sont injustes et partiales. Une enquête va donc bel et bien être ouverte.

Source:le-onze-parisien



