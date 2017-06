Soupçon de fraude: Coalition gagnante Wattu Senegaal saisit la Cena et exige la publication de la liste des électeurs par bureau de vote

La Coalition gagnante/Wattu Senegaal a écrit une lettre ouverte à la Commission nationale électorale autonome (Cena), pour demander la publication de la liste des électeurs par bureau de vote sur l'ensemble du territoire, pour parer à toute éventualité de fraude durant les élections législatives du 30 juillet.



Le Coordonnateur de Wattu Senegaal et ses camarades de coalition sont très inquiets de la tournure que prend le processus électoral. Mamadou Lamine Diallo a, dans une lettre adressée au président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), demandé la publication de la liste de tous les électeurs devant participer au scrutin.



"Comme le stipule l'article 11 du Code électoral, nous vous demandons de vous assurer que la liste des électeurs par bureau de vote soit remise à notre coalition électorale sur support électronique et en version papier dans les meilleurs délais", lit-on dans le texte repris par L'As.



Le président du mouvement "Tekki" ne s'arrête pas là. Il invite ladite structure à s'assurer "que le ministre chargé des élections publie à la fin du mois de juin, la liste des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire nationale".



Le Coordonnateur de la coalition dirigée par Wade se dit également très préoccupé par les lenteurs notées dans la délivrance des cartes biométriques et les suspicions nées de la découverte de lots de cartes d'identité biométriques dans des poubelles à Kaolack et Touba Mbacké. Il a invité la Cena à faire la lumière sur cette affaire.



"Nous vous demandons de bien vouloir diligenter une enquête sur les cartes d'identité biométriques qui seraient retrouvées enfouies à Kaolack et Touba Mbacké", a-t-il dit dans la lettre.

Pour conclure, Mamadou Lamine Diallo a exhorté la Cena à les "édifier sur le nombre de cartes d'électeur remises à leurs propriétaires à ce jour".



