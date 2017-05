Soupçonnant des représailles contre la marche des professionnels des médias: La Cap s'indigne du blocage de l'Aide à la presse

La déception. C'est le sentiment qui anime la Coordination des associations de presse (Cap) face à l'attitude du gouvernement. Mamadou Ibra Kane et ses camarades qui avaient initié une marche soupçonnent les autorités d'une tentative de représailles contre la presse. Leur pêché: la marche qu'ils avaient organisée pour dénoncer la précarité des entreprises de presse et l'adoption du nouveau code:



La coordination constate pour le regretter que "depuis la marche à l'issue de laquelle le Mémorandum a été remis aux autorités, il n'y a eu aucune réaction. C'est un mépris total, malgré les promesses et les relances pour obtenir une date de démarrage des négociations". Pis, soutient la coordination, "en guise de représailles, l'Etat a bloqué l'aide à la presse. Ni plus, ni moins ! Or, aussi invraisemblable que cela puisse paraître,, selon les autorités du ministère de la Culture et de la Communication, tout est déjà bouclé depuis mi-avril".



Pourtant, rappellent les membres du bureau de la Coordination, le président de la République, lors de la Cérémonie de remise des cahiers de doléances, le 1er mai 2017, avait dit que l'Aide à la presse est en train d’être distribuée. "L'attitude des autorités étatiques montre aujourd'hui que tous les contacts noués avec les membres de la Cap et toutes les initiatives prises à la veille de la marche du 3 Mai, n'avaient pour objectif que d’empêcher celle-ci", relève-t-elle dans un communiqué parvenu à notre rédaction.



La coordination tient à souligner à ce propos que l'Aide à la presse n'est pas un cadeau qu'on peut donner ou bloquer. Parce que, celle-ci est consacrée par une loi votée et promulguée, en attendant son remplacement par un Fonds de développement de la presse organisé par le Code, indiquent Mamadou Ibra Kane et compagnie, qui ajoutent que l'aide à la presse devra être distribuée.



Réaffirmant et tenant au respect et à l'application de la loi qui fait obligation au ministre de publier un arrêté de répartition de l'aide, la Cap promet d'aller jusqu'au bout de ce combat de principe et légitime pour toute une corporation.



"Face au mépris des autorités du ministère de la Communication, la Cap interpelle directement le chef de l'Etat et le Premier ministre. Elle reste convaincue qu'il faut une volonté politique pour une solution durable face à cette crise aiguë de la presse sénégalaise. A la place des engagements qui, depuis longtemps, restent à l'état de promesses, la Cap attend des actes forts, mais surtout un agenda pour des négociations sur les sept points du Mémorandum", souligne la même source.



La Cap promet de dévoiler à l'occasion d'une conférence de presse dans les jours à venir, son deuxième plan d'actions. Aussi, appelle-t-elle tous les acteurs des médias à la mobilisation pour que ledit plan soit très inclusif et participatif. Par ailleurs, la Coordination des associations de presse (Cap) se félicite du succès retentissant de la marche du 3 mai. A cet effet, la Cap salue le soutien apporté par ses partenaires de la société civile, les centrales syndicales, les partis politiques et diverses organisations.



L'As