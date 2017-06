Soupçons de fuites aux anticipées de philo : plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a déposé ce vendredi une plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles, suite aux rumeurs faisant état d’une fuite aux épreuves anticipées de philosophie, a annoncé jeudi le directeur de l’Office du Bac, Babou Diaham.



« Le ministère a décidé de porter plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles ou toute autre qualification pouvant résulter des faits », a t-il déclaré en conférence de presse. M. Diaham a exclu toute reprise des épreuves tant que des preuves de cette fuite ne seront pas apportées. Les sujets des épreuves d’anticipées de philosophie de la session 2017 du baccalauréat auraient fuité la veille sur le réseau social Whatsapp, ont annoncé jeudi des médias. Ces épreuves d’anticipées de philosophie de la session 2017 du baccalauréat se sont déroulées mercredi.



M. Diaham a assuré que des enquêtes internes ont été effectuées en collaboration avec les enseignants. « Nous avons fait des recoupements qui n’ont montré aucune preuve irréfutable de fuite. Nous attendons les résultats de l’enquête par la justice et s’il s’avère qu’il y a fuite, les épreuves d’anticipées de philosophie seront reprises (…). Mais, pour le moment, les épreuves qui ont déjà eu lieu sont maintenue », a insisté le directeur de l’Office du Bac.

Il a souligné qu’il n’y a pas eu de fuite au Sénégal depuis 2002, appelant à éviter toute confusion avec les cas de fraude. Pour le cas du concours général de mathématique, c’est plutôt une « négligence », a-t-il estimé.



« Le système est bien maîtrisé avec un nombre très réduit de personnes qui sont susceptibles d’accéder aux sujets et tout cela pour faire en sorte que les sujets soient sécurisés », a notamment expliqué M. Diaham.



APS