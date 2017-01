Soutenance thèse de Doctorat: Le Commissaire de Police Papa Guèye décroche la mention très honorable

Le grand amphithéâtre de l’ISEC de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar a abrité, le samedi 21 Janvier 2017, la soutenance de thèse de Doctorat de Droit Privé du Commissaire de Police, Papa GUEYE, en service à la Direction de la Sécurité Publique, portant le thème : « Les politiques criminelles à l’épreuve de l’évolution de la criminalité transfrontalière organisée en Afrique de l’Ouest».



C’était en présence de l’Inspecteur Général de Police, Oumar MAL, Directeur Général de la Police Nationale, de l’ex-DGPN Abdoulaye NIANG, du Contrôleur général de Police, Pape Mbacké FAYE, des Directeurs et chefs de service, de collaborateurs, étudiants, parents, amis et sympathisants.



Devant un jury hautement qualifié composé de professeurs Agrégés en droit, de magistrats du Conseil Constitutionnel et de la Cour d’Appel de Dakar, le Commissaire de Police a su convaincre le monde universitaire par la qualité du travail de recherches et le respect des règles académiques. "Aucune nation n’échappe, aujourd’hui, à cette forme de criminalité trop redoutable, qui remet en cause les frontières étatiques, au profit de réseaux criminels très structurés aux ramifications inquiétantes. Cette situation constitue une grave atteinte à la sécurité humaine, une menace à la paix, à l’harmonie sociale, à la stabilité politique, à la bonne gouvernance, au développement et à l’intégration sous-régionale. Ainsi, un combat contre ce phénomène criminel appelle-t-il l’appropriation de politiques criminelles adaptées. Celles-ci doivent s’articuler autour d’une multiplicité de réponses et de stratégies d’ordre sécuritaire, juridique, politique, économique, sociale et culturelle. Une réponse efficace est, sans doute, celle qui épousera tous les contours de ce phénomène criminel. Autrement dit, une réponse internationale, coordonnée et le plus souvent dématérialisée à l’image du phénomène », dira-t-il, avant d’ajouter : « Dans cette perspective, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de coopération, de partenariat avec toutes les couches et acteurs sociaux au niveau national et international ».



La Directrice de thèse, Mme Amsatou Sow SIDIBE, dans ses observations, a exprimé toute sa satisfaction, après sept (07) ans d’encadrement. « C’est une belle thèse (…) C’est la première fois qu’un membre de la Police Nationale soutient une thèse à l’UCAD. C’est l’une des soutenances les plus grandioses. J’invite les cadres de la Police à suivre le chemin tracé par leur collègue».



Après délibération, le jury a décerné au Commissaire de Police, Papa GUEYE, le titre de Docteur en Droit avec mention très honorable.