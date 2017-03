Soutien à Khalifa Sall: Les layènes et les soufis rejoignent les Moustarchidines

Le guide des Moustarchidine, Serigne Moustapha Sy se sera pas seul à défendre la cause de Khalifa Sall, inculpé et placé sous mandat de dépôt hier, à la maison d'arrêt de Rebeuss. La communauté layène, par la voix de son porte-parole, Mamadou Lamine Laye a exprimé son soutien au maire de Dakar.



D'ailleurs, pour la famille de Seydina Limamoulaye, l'affaire Khalifa Sall et de ses collaborateurs doit concerner tous les Dakarois. Le Cercle de intellectuels soufis a aussi exprimé son soutien à Khalifa Sall. Son président, Serigne Fallou Dieng a fait savoir qu'ils répondront à l'appel à la résistance lancé par Serigne Moustapha Sy.



Ce dernier qui prenait part à la conférence du maire de Dakar dimanche dernier, a averti qu'il suivra Khalifa Sall s'il est arrêté et envoyé en prison. Le guide spirituel des Moustarchidine Wal Moustarchidate avait ajouté que 70% de la population le suivrait dans sa démarche.

