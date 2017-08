Soutien au Venezuela : Un grand rassemblement prévu ce vendredi, à Dakar

Nicolas Maduro peut trouver du réconfort au Sénégal au moment où il est mis en quarantaine par ses voisins les plus immédiats. Un rassemblement « de soutien » est prévu ce vendredi, à partir de 16h, à l’Ambassade du Venezuela à Dakar.



Pour justifier leur rassemblement, ses organisateurs indiquent que le régime du Président Maduro au Venezuela est devenu « systématiquement » la cible d’un programme de « déstabilisation orchestré manifestement depuis Washington, et dont le seul objectif, est la chute de la révolution bolivarienne initiée par feu le commandant Hugo Chavez et incarnée aujourd’hui par le Président Nicolas Maduro, démocratiquement élu en 2013 ».



A les en croire, des campagnes médiatiques tous azimuts de « désinformation et d’intoxication, de déstabilisation politique, institutionnelle et sociale, menaces d’agression armée, de guerre économique et sanctions ciblées, de pénuries et de révoltes provoquées, meurtres organisés, de tentatives d’isolement diplomatique sont organisées pour présenter le régime de Maduro comme ‘’minoritaire’’, ‘’anti démocratique’’ et ‘’répressif’’, juste bon à jeter à la poubelle de l’histoire ! »



Face à cette situation « gravissime » pour le peuple du Venezuela, les peuples du sud et du monde progressiste, les citoyens, patriotes et démocrates du Sénégal et de l’Afrique, appellent à ce rassemblement de « solidarité » pour la défense des acquis de la révolution bolivarienne, du pouvoir et du peuple du Venezuela.



Les signataires de communiqué sont le Réseau des intellectuels, artistes et acteurs sociaux pour la défense de l’humanité /section Sénégal, le comité préparatoire pour la célébration du centenaire de la révolution d’Octobre, l’association d’amitié Sénégal-Cuba, le Collectif de solidarité Sénégal-Palestine et le Comité du cinquantenaire de la publication du manifeste du PAI.







La rédaction Leral.net