Soutien au maire de Dakar, Wade appelle Khalifa Sall Au moment où le maire de Dakar fait face à des déboires judiciaires avec une enquête ouverte contre lui, dans le cadre de l'utilisation de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, il a reçu un coup de fil de l'ancien Président de la République Abdoulaye Wade, actuellement à Versailles en France. Et ce, alors que les supputations vont bon train sur une alliance stratégique entre Me Wade et Khalifa Sall en vue des prochaines échéances électorales.

Dans ses déboires judiciaires, le maire de Dakar peut compter sur sur le soutien de l'ancien Président Abdoulaye Wade. L'AS écrit que d'après plusieurs sources, le pape du SOPI a appelé Khalifa Sall au téléphone mercredi dernier pour lui témoigner son soutien.



Ce coup de fil de Me Wade sonne d'après les sources du journal comme le début de la mise en place du front anti-Macky. En fin stratège, Me wade lui témoigne certes son soutien et sa solidarité mais il a peut-être une idée derrière la tête. Même si la tension semble baisser entre Wade et Macky depuis le lancement du dialogue politique national le 28 mai 2016, suivi de la libération de son fils Karim Wade, les retrouvailles de la famille libérale tant chantées n'ont pas eu lieu. Le Président Macky Sall reste ancré dans la coalition Benno Bokk Yaakaar en compagnie de "dinosaures" politiques tels Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng.



Etant donné que Khalifa Sall est devenu une alternative à Benno Bokk Yaakaar, Wade ne gâcherait pas l'occasion de lui apporter son soutien pour affaiblir cette coalition qui a été à l'origine de sa débâcle électorale mais aussi des déboires de son fils.



Tout en supportant mal "l'exil forcé de Karim Wade au Qatar", loin de son pays et de sa base politique alors qu'il est le candidat du PDS à la prochaine élection présidentielle. Cette candidature ayant peu de chances de passer, Me Wade pourrait explorer la solution Khalifa Sall qui voit son aura augmenter depuis 2012. Si ce dernier sort victorieux de son combat judiciaire qui se profile à l'horizon, il pourrait faire l'affaire de Wade dans l'optique de sanctionner son "élève", Macky Sall.



Pour l'heure, le rapprochement se constate car Doudou Wade était au palais de Justice pour apporter son soutien à Khalifa Sall. Et à l'instar de l'ancien président du groupe parlementaire libéral, les "karimistes" et les membres de l'union des Jeunesses travaillistes et libérales étaient à la Médina hier après-midi, pour soutenir le maire de Dakar.



Outre ces soutiens, il a été également noté la présence de l'Association internationale des maires dont le maire de Montréal est le président. Cette structure aussi, suit de près l'affaire Khalifa Sall.

