Soutien "tardif" de l'Ams à Khalifa Sall: Moussa Sy déverse sa bile sur Aliou Sall

Le maire des parcelles Assainies en veut à l'Association des maire du Sénégal (Ams). Selon Moussa Sy, l'institution dirigée par Aliou Sall, frère du Président Macky Sall n'a pas joué son rôle, en apportant notamment son soutien à l'un de ses membres, Khalifa Sall, inculpé pour détournement de deniers publics et blanchiment, et incarcéré depuis lundi, à la maison d'arrêt de Rebeuss.



J'ai entendu Mbaye Dione, mais ce sont des convictions personnelles", fustige Moussa Sy, allusion à la réaction jugé "tardive" du maire de Ngoundiane, par ailleurs vice-Président de l’Ams. "Si l'Ams a tardé à réagir, indique Moussa, c'est parce c'est que une "propriété privée de Aliou Sall, frère du président Macky Sall. Qui en a fait l'instrument de ses propres intérêts".



"Pour les subventions que l'Etat accorde aux collectivités locales et les voyages à l'étranger, seuls les maires du Fouta et de Fatick en bénéficient...", ajoute l'édile des Parcelles Assainies.