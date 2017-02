Souveraineté monétaire : le « front anti Cfa » gagne du terrain La mobilisation contre le franc Cfa commence à faire tache d’huile. L’organisation non gouvernementale Urgences Panafricanistes (Urpanaf) annonce une mobilisation dans 30 villes du monde le 11 février prochain pour dire stop à cette monnaie et à la présence militaire étrangère en Afrique.

Des Africains se mobilisent pour sensibiliser les autorités des pays concernés à se défaire de la monnaie post-coloniale, le Franc Cfa. Créé en 1945, le franc Cfa est, selon l’organisation, le fruit du système monétaire obsolète hérité de la colonisation. Il est en cours au Comores et dans quatorze Etats en Afrique : Benin, Burkina Fasso, Cameroun, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, république Centrafrique, Sénégal, Tchad, et Togo.



Apres une première manifestation en janvier dernier, des mouvements panafricains se mobilisent à nouveau pour dénoncer "l’effet pervers de cette monnaie post-coloniale, réclamer la fin de la servitude monétaire et une vraie indépendance des pays africains".



Ainsi annonce une communiqué de presse, des rassemblements transcontinentaux sont prévus dans une trentaine de villes d’Amerique, Europe, et dans les pays de la zone Franc Cfa. « Personnalités politiques, experts économiques, militants et représentants de la société civile débattront des principes et conditions pour sortir du franc Cfa et créer une nouvelle monnaie ». Qui signale qu’à Paris, capitale du colonisateur, des personnalités comme l’animateur Claudy Siar, Nicolas Agbohou, économiste et auteur du livre Le franc et l’euro contre l’Afrique et Toussaint Alain, ancien conseiller de Laurent Gbagbo, se réuniront autour du pan africaniste, Kemi Seba. Ce beau monde aura comme invité spécial Pedro Biscay, directeur de la Banque Centrale de la république Argentine.



Dans une quinzaine de villes d’Afrique, des hommes politiques et des universitaires prendront une part active à la sensibilisation. Selon ces pan africanistes, l’Amérique du Sud a marqué sa solidarité avec le front anti Cfa en se mobilisant lors de cette journée symbolique. A Buenos Aires, ajoute la même source l’ex président de la Banque centrale de la république Argentine, Alejandro Vanoli, dirigera un débat axé sur la sortie tri-continentale du système néocolonial financier.



Source : Walf Quotidien

