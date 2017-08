Spéculation exagérée sur le package du Haj 2017 : même avec 5 millions ou plus, des pèlerins cherchent places désespérément

Pour un package "Haj 2017" officiellement fixé à 2.650.000 FCFA par le gouvernement, de nombreux "oudjadjs" sont obligés de subir a loi des spéculateurs privés, quitte à débourser 5 millions FCFA voire plus pour aller à la Mecque.



En effet, nos confrères du "Témoin" affirment dans leur livraison de ce mardi qu'il y en a qui ont été obligés de décaisser 6 ou 7 millions de nos francs pour pouvoir aller accomplir le cinquième pilier de l'Islam.



Plus grave, bien que disposés à payer ces sommes folles, des pèlerins cherchent toujours désespérément places. Peine perdue puisque tous les quotas sont atteints et les vols fermés. Ainsi, pour mettre fin à cette spéculation sauvage et impitoyable, l'Etat sera-t-il obligé de revenir sur la privatisation du "Haj" ? La question de nos confrères mérite d'être posée.



