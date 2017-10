Sport: Le président du PSG soupçonné d’avoir corrompu un responsable de la FIFA avec une villa

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2017 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

C’est la police italienne qui a fait cette annonce à travers un communiqué relayé par les médias locaux. Les responsables de la police italienne, ont indiqué avoir perquisitionné et saisi une villa à Porto Cervo, en Sardaigne, qui serait d’après les enquêtes, le “moyen de corruption” utilisé par le président du Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi, pour corrompre Jérome Valcke, l’ancien numéro 2 de la FIFA (fédération internationale de football association).

Cette villa dont la valeur est estimée à sept millions d’euros, aurait servi au président du PSG qui est également le PDG de BeIn Media, pour obtenir des faveurs de Jérôme Valcke en vue d'”acquérir les droits télévisés relatifs aux Coupes du monde de la Fifa pour les années 2018 à 2030″. Les avocats de Jérôme Valcke ont expliqué peu après ces révélations de la police italienne que leur client “avait un bail et a payé la location“.

Malgré que ladite villa appartient à une société immobilière établie à l’international, elle était à la disposition de Jérôme Valcke, comme le révèle le communiqué de la police. Menée en présence d’un “représentant du ministère public de la Confédération helvétique”, la perquisition a eu lieu vendredi. La police italienne précise encore que plusieurs personnes, “liées à divers titres à la société propriétaire de la villa” ont été interrogées. Des documents et du matériel informatique ont également été saisis.

La commission d’éthique de la Fifa a annoncé ce même vendredi, qu’elle avait ouvert une enquête préliminaire à l’encontre du président du PSG. Une enquête a également été ouverte à l’encontre de Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la Fifa, déjà suspendu pour 10 ans pour d’autres faits de corruption.



L’enquête portera sur des “soupçons de corruption privée, d’escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres”, avait indiqué la police, qui précise par ailleurs qu’une opération “coordonnée” était menée simultanément en France, en Grèce, en Italie et en Espagne, dans le cadre de cette procédure.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook