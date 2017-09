Stabilité du secteur éducatif : Vers une confrontation entre les syndicalistes et le Gouvernement Les ministres de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam et de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, ont eu le privilège d’être reconduits dans le dernier gouvernement de Mahammad Boun Abdallah Dionne.

Pour autant, les acteurs du secteur ne veulent leur laisser le moindre répit. Ils attendent d’eux « le respect des accords signés ainsi que la consolidation des acquis pour la stabilité du secteur.

Pour Malick Fall, Secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du Supérieur (SAES) monte au créneau et exige le respect des acquis, notamment la question liée à la retraite des enseignants du supérieur. « C’est fondamental pour nous que des accords puissent être signés. Maintenant, il y a un autre point qui est fondamental que nous allons forcément poser sur la table : c’est la prise en charge médicale des retraités. Parce que nous avons découvert avec stupéfaction que les enseignants du Supérieur qui vont à la retraite ne sont pas pris en charge sur le plan médical. C’est même ahurissant.



Du côté de l’Enseignement secondaire, il n’y aura pas de round d’observation pour Serigne Mbaye Thiam. Comme du reste pour la nouvelle ministre en charge de la Fonction public, Mariama Sarr. « Non seulement les acquis doivent être respectés, mais qu’on ne nous ramène pas vers une re-discussion, ou alors qu’on nous demande de la patience pour ceux qui viennent d’arriver dans le gouvernement. C’est une chanson que nous avons longuement attendue avec les gouvernements précédents. Nous ne l’accepterons pas », a souligné Saourou Sène, Secrétaire général du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire (SAEMS

Pour lui, tout doit faire dans la continuité.

« Nous considérons que c’est le même pouvoir qui est là. Il n’a pas fait grand-chose pour les enseignants et nous pensons que compte tenu de l’importance de l’éducation dans un pays, nous devons rester ferme. Car, vous ne pouvez pas parler d’émergence sans des ressources humaines de qualité. Ces ressources humaines sont produites par l’école », a ajouté M. Sène

