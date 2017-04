Statistiques 2016 de la Gendarmerie : La délinquance en net recul au Sénégal

La délinquance est en net recul au Sénégal avec des chiffres qui passent de 76 crimes et 6007 délits en 2016 contre 121 crimes et 7643 délits en 2015, soit 45 crimes de moins et une baisse de 21,4% des délits. La révélation a été faite ce mercredi par la Gendarmerie nationale sur l’état de la délinquance au Sénégal.



Selon le colonel Alioune Gueye « les crimes ont connu une baisse avec 45 crimes de moins en 2016 par rapport à l’année 2015, il y a aussi une baisse de 21, 4% des délits qui ont été enregistrés, avec un taux d’élucidation de 93% à 95% », a révélé le colonel adjoint emploi opération de la gendarmerie, Alioune Guèye.



L’officier supérieur de gendarmerie a en outre indiqué que 13231 personnes ont été interpellées en 2015 contre 8142 l’année dernière a toutefois informé que les accidents de la circulation ont connu une hausse en 2016.



"Cet exercice retraçant les activités annuelles de l’institution procède de la volonté du commandement d’obtenir une meilleure lecture de la criminalité afin de mettre en place les stratégies opérationnelles et les moyens logistiques appropriés pour mieux faire face aux menaces sécuritaires", a-t-il fait savoir.



Baisse des saisies de chanvre indien en 2016



Le colonel Guèye a également rapporté que les saisies de chanvre indien sont en baisse et que "ces bons résultats s’expliquent par l’efficacité et à la réactivité des unités territoriales mobiles, mais aussi à la qualité des relations de confiance avec les populations et les élus".



Le colonel Guèye a livré ces statistiques relatives aux interventions de la gendarmerie nationale au cours de l’année 2016 lors d’un petit déjeuner de presse organisé à la Caserne Samba Diéry Diallo.