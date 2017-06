"Statut quo! Je veux voir les choses changer dans ma vie… Comment y arriver? "

DIVERS Beaucoup se posent cette question: pourquoi les choses tardent tant dans leur vie? Cela révèle qu’il y a certainement beaucoup d’attentes dans votre vie qui jusque là ne sont pas encore comblées. Vous ne devez surtout pas céder au désespoir. En effet, voici quelques leçons de vie pour vous aider à changer radicalement de vie.



1. Accordez vous du temps

Ici, nous faisons allusion au fait de prendre du temps pour vous-même. Prenez du temps où vous penserez seulement à vous, à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Faites un bilan de votre vie jusqu’ici. Que voulez vous y changer? Un adage dit que tant que vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu.

Découvrez ce pourquoi vous avez été suscité(e)

Certains parlent de vocation, de vision, de destinée etc. Mais les êtres humains ont en eux, cette quête du but de leur vie. Des livres vous attendent pour être écrits. Il y a même des remèdes que vous pourriez découvrir, des inventions à mettre sur pied. Tout au fond de vous, vous avez une aspiration, une chose que vous aimeriez apporter à l’humanité. Découvrez ce cri de votre cœur. Nous développerons ce point dans une prochaine dépêche.

Définissez vous des objectifs Vous avez réfléchi, et vous voulez réaliser un certain chiffre d’affaires? Et bien commencez par vous fixer des objectifs. Par exemple comment allez vous passer vos week-ends? Comment utiliserez vous votre temps? Quel type de nourriture arrêterez vous de manger pour rester en bonne santé? Sénèque disait qu’il n’ y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va.

Rêvez et… rêvez

Ne vous donnez pas de limites. Écoutez votre cœur, et cherchez à répondre à vos aspirations les plus profondes. Je suis convaincue, qu’il y a des choses que vous aimeriez accomplir avant de mourir. Définir des objectifs vous aidera à les atteindre. Nourrissez vos pensées d’informations positives. Surtout, n’arrêtez pas de rêver.

Soyez heureux(se)

Ce n’est pas être satisfait de ce que vous avez en ce moment mais remerciez Dieu de vous avoir donné tout ce que vous avez en ce moment. Appréciez la vie que vous avez. Car certaines personnes couchées dans des hôpitaux rêveraient d’être à votre place.

afrikmag



