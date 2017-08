Steven Gerrard : «L’absence de Sadio Mané a coûté le titre à Liverpool », l’an passé

L’ancien joueur des Reds estime que le départ de l’ailier sénégalais à la CAN puis sa blessure ont été préjudiciables au parcours de Liverpool, selon l'ancien joueur des Reds, Steven Gerrard.



De nouveau décisif face à Arsenal lors de la victoire éclatante des Reds ce dimanche, Sadio Mane est plus que jamais important pour Jurgen Klopp et son secteur offensif.



Un statut validé par l’ancien mythique joueur des Reds, Steven Gerrard en personne, qui entraîne maintenant l’équipe des jeunes de l’académie des Reds.



Selon lui, avec un Mane à 100%, Liverpool aurait pu viser le titre l’an passé. « Je pense que Liverpool était proche du top du championnat. Il est parti jouer la Coupe d’Afrique des Nations et son absence a perturbé le parcours des Reds. Il a beaucoup manqué. »



Steven Gerrard est en tout cas sous le charme de l’ancien joueur de Southampton. « C’est quelqu’un de spécial. Il est devenu un des joueurs favoris des supporteurs et sait marquer de différentes manières. Il est tellement actif sur tout le terrain. »



Avec quinze buts en 32 apparitions l’an passé avec les Reds, Sadio Mane a été un acteur majeur de la quatrième place assurée en fin de saison, en Premier League.