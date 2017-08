Stoke City bat Arsenal grâce à Jesé Stoke City a fait chuter Arsenal (1-0) grâce à un but de Jesé, prêté par le PSG.

Vainqueur du Community Shield et auteur d'une belle prestation face à Leicester lors de la première journée, Arsenal a connu le premier coup d'arrêt de sa saison ce samedi en perdant à Stoke (0-1). Les Gunners n'ont rien montré en première période et ont été cueillis à froid au retour des vestiaires en encaissant un but de Jesé.



L'attaquant espagnol prêté par le PSG, raillé pour ses prestations bien pauvres en France, a rayonné sur la rencontre et a ajusté Cech d'un superbe tir croisé après un une-deux avec Mame Birame Diouf (47e).



Le gardien tchèque a ensuite sauvé les siens en repoussant une tête à bout portant de Berahino (64e)

