Strasbourg: Steven Keller, "un enfant du club", s’est éteint à 25 ans Strasbourg a annoncé le décès des suites d’une longue maladie, de l’ancien défenseur et milieu Steven Keller (25 ans), qui évoluait depuis son enfance avec le Racing.

"Le Racing vient de perdre l’un de ses enfants", commence le communiqué de Strasbourg. Le club alsacien pleure la disparition de Steven Keller ce lundi des suites d’une longue maladie, à l’âge de 25 ans, informe Rmc via un communiqué du club.



L’ancien défenseur et milieu de terrain, arrivé à 10 ans au club, avait été sélectionné plusieurs fois en équipe nationale chez les jeunes, avant d’être gêné par les blessures.



Le joueur originaire de Gambsheim, à 20 kilomètres de Strasbourg, a participé aux montées de Strasbourg en CFA puis en National. Depuis 2015, il occupait également un poste de formateur en charge des débutants.



Marc Keller: "Ma peine est énorme"



"C’est un jour d’une profonde tristesse pour la grande famille du Racing, confie Marc Keller, président du Racing. Steven était un enfant du club. Son avenir était parmi nous. Il était de ceux sur qui on comptait dans la restructuration du club. Ma peine est énorme".

