Stratégie pour la libération du maire de Dakar, les "Khalifistes" misent sur les Législatives Les partisans et souteneurs du maire de Dakar, emprisonné depuis le mois de mars, semblent avoir épuisé tous les voies et moyens pour faire sortir leur leader de la prison. Après avoir perdu espoir, ils axent leurs discours sur la sensibilisation en perspective des élections législatives.

Ayant épuisé presque toutes les cartes qui étaient à leur disposition pour tirer leur mentor des griffes de Dame justice, les "khalifistes" réunis autour des mouvements de soutien et des "socialistes des valeurs", procèdent à une autre forme de lutte.



Ces souteneurs de Khalifa Sall entament la sensibilisation des électeurs comme ultime recours. Lors de leur meeting tenu à Grand Yoff, les discours de tous les orateurs étaient axés sur le retrait des cartes d'électeurs et un vote massif des citoyens pour officialiser la cohabitation à l'Assemblée Nationale avec la coalition Benno Bokk Yakaar.



Selon eux, c'est le seul recours pour faire sortir le maire de Dakar de prison. "Nous avons organisé ce meeting pour sensibiliser les citoyens d'aller récupérer leurs cartes d'électeurs et aller voter massivement le 30 juillet prochain. Car c'est de cela qu'il s'agit. Nous devons faire face à Macky Sall afin de lui imposer une cohabitation à l'Assemblée Nationale, laisse entendre Babacar Diop, coordonnateur du mouvement And dollel Khalifa. Il ajoute, "c'est notre ultime recours car le Président de la République est resté sur sa position d'éliminer un adversaire politique. Il nous faut le sanctionner lors de ces élections".



En somme, ces souteneurs de Khalifa Sall soutiennent que voter massivement pour la liste Mankoo Taxawu Senegaal pourrait permettre de faire recouvrer la liberté au maire de Dakar, Khalifa Sall.



source: walfquotidien

