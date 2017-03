Stress et sommeil : cinq conseils pour « faire ses nuits »

Tous les entrepreneurs connaissent des périodes de rush et de stress intense, des semaines où les nuits n'excèdent pas quelques heures et pendant lesquelles le sommeil n'est pas vraiment réparateur... Pourtant, plus on est fatigué, moins on arrive à réfléchir correctement, à être performant et à garder le moral.



Pour retrouver la forme, prenez conscience qu'il est contre productif d'enchaîner les nuits blanches. Jamais, vous ne tiendrez le rythme... Ensuite, prenez les choses en mains. Depuis qu’il a créé sa boîte en 2015,

Cédric Mao, cofondateur de FlyTheNest

, avoue ne plus dormir d’un sommeil de plomb. Et s'il reconnait avoir perdu en qualité de sommeil, il a néanmoins trouvé une routine qui lui permet de tenir le coup. A l'occasion de la journée nationale du sommeil, voici ses conseils pour mieux dormir et rester en forme.

1. Listez vos priorités, l'entrepreneuriat est un marathon, pas un sprint

« Je ne me suis jamais couché après 23 heures parce que je travaillais. Si on en fait trop, on commence à entrer en résistance et à brûler son capital humain, comme au footing. Cela ne peut pas durer éternellement. » En théorie, vous dites-vous, facile à dire, mais en pratique ? Coup de feu, appels d'offres urgents, incidents de production... Cédric Mao relativise toujours : « On ressent souvent les périodes de rush de manière plus stressante qu’elles ne le sont vraiment. »



Pour rester zen, il recommande de bien anticiper les rushs pour arriver à les organiser et les gérer. Pour réussir à garder un rythme raisonnable, listez vos priorités et veillez à ne pas les entasser. Servez-vous de votre agenda comme outil. « D’autant que les périodes de rush ne vont que s’accroître et s’enchaîner. L’étape de la levée des fonds est ridicule par rapport à ce qui va suivre : structurer ses équipes, s’attaquer aux investissements... Ce n’est pas un sprint mais plutôt un marathon de plusieurs années. » Inutile donc de vous mettre inutilement la pression.



2. Faites des listes et ne laissez plus aucun e-mail non lu



La qualité de votre sommeil dépend essentiellement de votre niveau de stress. Plus vous faites de choses en même temps, plus votre sommeil risque d’en pâtir. « Ce qui pourrit les nuits, ce sont souvent les "to do" qui se mettent à tourner dans nos têtes ». Etablir une "to do list" unique permet de préparer et de visualiser votre journée en amont. « Il faut absolument unifier ses "to do" en un seul endroit avec une durée estimée pour chaque élément. Personnellement, cela a supprimé la petite demi-heure éveillé à 4 heures. » Autre méthode éprouvée, la pratique de la "zero mail in-box", de façon à n’avoir jamais aucun e-mail non lu dans sa messagerie pour ne pas vous laisser submerger et améliorer la qualité de votre sommeil.



3. Insomniaques, levez-vous et/ou comptez vos respirations



Quand vous vous sentez à bout, prenez le temps de vous reposer et de laisser votre subconscient travailler à votre place. Qui n’a jamais trouvé la solution à son problème en dormant ? « Vous pouvez très bien vous lever en pleine nuit et noter votre idée, voir si elle fonctionne. »



L’entrepreneur, qui vit des moments intenses, stressants et ne sait pas toujours où il va, est souvent amené à vivre des périodes d’insomnie. « Il peste, râle, s'en veut. Pourtant il faut prendre cela avec philosophie, ne pas s’inquiéter et savoir gérer. Mon conseil si vous vous réveillez en pleine nuit, est de vous lever et d’en profiter pour bosser. » Et si un sujet vous taraude, Cédric Mao recommande d'écrire afin de le sortir de votre tête. Si vous préférez vous rendormir, rien de tel que de méditer et de compter ses respirations. « Plutôt que de regarder un écran juste avant de vous coucher, optez plutôt pour un bon bouquin. Et évitez de bosser dans votre lit, il faut garder une soupape de décompression. »



4. Instaurez de routines matinales



« Sacralisez le moment du lever. C’est très structurant d’avoir une routine le matin. » Idéalement, faites 5 à 15 minutes de sport, musculation ou yoga. Libre à vous d'en profiter aussi pour méditer, lire, écrire, danser ou écouter de la musique. « Pour ma part, je pratique les 5 Tibétains, des mouvements répétés pendant 10 minutes qui me réveillent en douceur, et me maintiennent en forme. Ensuite, je prends 10 minutes pour boire mon thé et prévoir ma "to do" de la journée. C’est une des choses les plus efficaces pour ma productivité. » Ce moment à vous quotidien permet d’assainir et de réguler votre niveau de stress, et donc la qualité de votre sommeil.