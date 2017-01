Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Stro­mae va-t-il vrai­ment arrê­ter la musique ? IL A MULTI­PLIÉ LES DÉCLA­RA­TIONS DANS CE SENS Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 20:34 | | 0 commentaire(s)| Mis en vedette le 3 janvier à 20h55 sur W9 via le docu­men­taire Stro­mae, l'homme aux deux visages, la star belge laisse souvent planer le doute quant à la suite de sa carrière.

L'an passé, Stro­mae a encore vendu 60 000 exem­plaires de son album Racine Carrée, pour­tant sorti en… 2012. Meilleure vente de la décen­nie en France avec plus de deux millions de copies écou­lées, ce disque semble ne pas vouloir dispa­raître des clas­se­ments, tandis que son auteur-compo­si­teur-inter­prète se fait de plus en plus discret.



Une déci­sion mûre­ment réflé­chie, comme il l'expliqué en décembre 2016 au maga­zine Les Inro­ckup­tibles après avoir co-réalisé le clip Coward de la chan­teuse Yael Naim : "C’est un vrai plai­sir de retra­vailler de manière plus raison­nable. Rien ne me manque d’avant, chan­ter, je n’en ai pas du tout envie. Mais de la musique, je n’ar­rête pas d’en faire. J’ai envie d’écrire, de compo­ser, mais un peu plus dans l’ombre. Conti­nuer le travail qu’on a déjà fait pour moi, mais le faire pour d’autres. C’est la ligne pour les quelques années à venir."



En 2014 alors que Racine Carrée attei­gnait déjà des sommets, il avait déclaré au maga­zine britan­nique Complex : "Je vais m'arrê­ter deux ou trois, voire quatre ans avant de faire un autre album. Je ne suis pas sûr. Le succès de ce second album a été telle­ment énorme que cela va prendre beau­coup de temps pour avoir une vie normale et en fait être normal. Je veux faire de la musique mais aussi avoir une vie normale." Il pour­sui­vait : « Bien sûr, j'ai toujours envie de voya­ger aussi, mais ma préoc­cu­pa­tion actuel­le­ment, c'est ma santé mentale et ma famille. Je comprends comment le succès peut rendre dingue. »



Il est vrai que Stro­mae n'a pas chômé depuis plus de 4 ans, écumant les scènes du monde entier, à la conquête du conti­nent améri­cain. Une tour­née captée dans le DVD live Racine Carrée Tour sorti en décembre 2015, dernier objet inédit commer­cia­lisé en date. En atten­dant la suite…



source: gala



