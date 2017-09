Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Stromae explique comment il est passé à côté de la folie Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2017 à 00:04 | | 0 commentaire(s)|

Le chanteur belge est passé à côté de la démence. Dans une interview accordée à la presse people, lundi 04 Septembre, Stromae a révélé souffrir de violentes crises d’angoisses depuis la prise d’un médicament antipaludique, il y a deux ans.

« J’ai peu de regrets dans ma vie, mais si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter », confie le chanteur Stromae, dans une interview accordée au magazine Marianne, lundi 4 septembre.

Il y a deux ans, l’artiste avait dû écourter son séjour et n’avait pu assurer les deux concerts prévus en République Démocratique du Congo.

« J’ai cru que j’avais basculé dans la folie », affirme le musicien, expliquant avoir été malade en raison des effets secondaires liés à un traitement antipaludique: le Lariam. ” On m’a diagnostiqué une décompensation psychique, rapporte le compositeur de Papaoutai. J’aurais pu faire une connerie, je n’étais plus moi-même ».

La tourmente ne s’arrête pas là pour le compositeur. Alors que deux années se sont écoulées depuis sa tournée africaine, Stromae ressent encore les effets secondaires du Lariam.

« Aujourd’hui, je suis encore sensible aux crises d’angoisse. Il m’est déjà arrivé de devoir retourner d’urgence à l’hôpital », confie-t-il encore à Marianne.

De son côté, son épouse confie avoir cru ne jamais retrouver Stromae « comme avant ». Cet épisode traumatique a cependant, rapidement été surmonté par le chanteur.

Dès le mois de septembre, celui-ci s’engageait dans une nouvelle tournée, aux États-Unis, cette fois. Malgré un accident l’ayant contraint une nouvelle fois, à annuler une date, à Minneapolis, il retournait au Rwanda un mois plus tard pour donner son concert dans la capitale, Kigali.

« J’ai envie d’écrire, de composer, mais un peu plus dans l’ombre. Continuer le travail qu’on a déjà fait pour moi, mais le faire pour d’autres. C’est la ligne pour les quelques années à venir », expliquait Stromae aux Inrocks, en décembre 2016. L’artiste est passé de la parole aux actes. Il s’est remis au travail pour Vitaa. La chanteuse a publié une vidéo sur sa page YouTube, dans laquelle on peut la voir travailler aux côtés du chanteur belge en studio pour son nouveau tube Peine & Pitié.





Emeraude ASSAH





