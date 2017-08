Sud de l'Italie: Un règlement de compte mafieux fait deux morts Une tuerie s'est produite mercredi dans le sud de l'Italie, dans un nouvel épisode de la «guerre des mafias». Deux personnes ont été abattues dans leurs voitures.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2017 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Des hommes armés ont abattu un membre de gang mercredi, tuant par la même occasion son beau-frère et deux fermiers de passage sur la scène du crime, dernier épisode en date d'une «guerre de la mafia» dans le sud de l'Italie.



Ces meurtres commis à San Marco in Lamis, dans la région des Pouilles, portent à 17 le nombre de morts violentes depuis le début de l'année dans cette zone, berceau du groupe criminel organisé «Sacra Corona Unita».

Des inconnus ont tué par balles dans leurs voitures, Mario Luciano Romito, 50 ans, connu comme un mafieux local, en utilisant un pistolet mitrailleur kalachnikov et un fusil à canon scié. Deux frères âgés de 43 et 47 ans, qui passaient en voiture au moment de la tuerie, en ont également été les victimes. L'un d'eux a été tué d'une balle dans le dos alors qu'il tentait de fuir à travers champs.



«C'est un épisode horrible et il y en a eu tellement dans notre région ces derniers mois. Nous ne pouvons pas continuer comme ça», a réagi le maire de cette petite ville, Michele Merla.

Le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti a annoncé qu'il se rendrait dans la ville voisine de Foggiano, hier jeudi. La police anti-mafia italienne (DIA) a fait état d'une «guerre mafieuse» marquée par une «fréquente réorganisation de pouvoir» et la «formation particulièrement dangereuse d'alliances transversales» au sein de la mafia de cette région.



La «Sacra Corona Unita» (SCU) est généralement connue comme la «quatrième mafia» d'Italie, après «Cosa Nostra» en Sicile, la «Ndrangheta» en Calabre et la «Camorra» à Naples. Formée dans les années 1970, la SCU s'est spécialisée dans le trafic d'armes et de drogue, en lien avec des organisations criminelles internationales.

(L'essentiel/AFP)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook