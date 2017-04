Suède: un camion fonce dans la devanture d'un magasin à Stockholm faisant au moins deux morts et plusieurs blessés selon la police

Un camion a renversé, vendredi 7 avril, des passants en plein centre de Stockholm, tuant au moins deux personnes et faisant de nombreux blessés, a affirmé la police suédoise. « Tout indique que Stockholm a été la cible d’une attaque terroriste », a déclaré vendredi le premier ministre suédois, Stefan Löfven, cité par l’agence de presse TT.

« Un intense travail de renseignement est mené afin d’identifier la ou les personnes impliquées dans l’attentat », ont assuré les services de sécurité suédois (Säpo). Toujours selon le premier ministre suédois, un suspect a été arrêté à la suite de l’attaque.



Le roi de Suède Charles XVI Gustave a réagi à cette attaque dans un communiqué : « Moi et toute la famille royale avons été informés de l’attaque de cet après-midi à Stockholm. Le contexte et l’ampleur de l’incident ne sont pas encore connus. Nous suivons les développements, mais nos pensées s’adressent déjà aux personnes touchées et à leurs familles. »



Le camion volé lors d’une livraison

L’attaque s’est produite peu avant 15 heures (heure de Paris) à proximité du grand magasin Åhlens, au croisement d’une grande artère et de Drottninggatan. Le camion est arrivé depuis le nord de cette rue piétonne, la plus fréquentée de la capitale et bordée de nombreuses boutiques et immeubles de bureau. Des blocs de béton sont pourtant déposés à intervalles réguliers le long de la rue.



Le véhicule a fini sa course dans un magasin et les secours s’occupaient des blessés sur place, selon les images diffusées par les télévisions. « J’ai vu du sang par terre et des gens crier, la police prendre en charge des blessés. Il y a des policiers en arme », témoigne Etienne, un Français qui travaille dans un immeuble, à quelques mètres de là.



Plusieurs médias ont fait état d’un ou plusieurs coups de feu à Stockholm, entendus après l’attentat, des informations que la police n’a pas confirmé. Selon les premiers éléments de l’enquête, le camion avait été volé. « Un de nos camions est impliqué. Nous avons parlé à notre chauffeur, qui nous dit qu’il était sorti du camion pour livrer un client et que quelqu’un a sauté dans la cabine et volé le camion » a fait savoir à la presse suédoise le directeur de la communication de la marque de bière Spendrups.



La police demande à la population d’éviter le centre-ville

Une fumée épaisse s’élevait de ce lieu entouré par la police d’un périmètre de sécurité, selon les images des télévisions. Des hélicoptères survolaient le centre-ville. Un périmètre de sécurité a été établi, le secteur bouclé et la police a demandé à la population d’éviter le centre-ville.



Le trafic du métro a été entièrement stoppé, l’incident s’étant déroulé au niveau de la station T-Centralen, par laquelle passent toutes les lignes de Stockholm. La police suédoise a ordonné l’évacuation de la gare centrale de Stockholm, rapporte l’agence de presse TT. L’hôpital St Görans a admis plusieurs personnes blessées et a activé son plan catastrophe, selon une porte-parole de l’établissement.



Les forces de l’ordre ont également sécurisé la résidence officielle du premier ministre, le Parlement et le château de Stockholm, tous situés dans le centre de Stockholm, à quelques centaines de mètres du lieu du drame, selon le quotidien suédois Expressen .



Facebook a déclenché son Safety Check, un outil qui permet aux internautes d’informer leurs amis qu’ils sont en sécurité, qui avait été activé pour la première fois en France le 13 novembre 2015.



Cet attentat rappelle les attaques revendiquées par l’organisation Etat islamique (EI), menées à Londres, Berlin et dans le sud de la France à Nice, où des camions ont foncé dans la foule.