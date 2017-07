Suite à l’octroi de 20 hectares à Diamniadio, les opérateurs économiques du Djoloff, derrière Maaram Sall, promettent une victoire à Macky Sall

On ne le dira jamais assez, les opérateurs économiques du pays particulièrement ceux du Djoloff conduits par Maarame Sall ont décidé d’accompagner et voter pour le compte de la coalition Benno BokYakaar le dimanche 30 juillet 2017.



Suite à l’octroi de 20 hectares à la zone économique de Diamniadio par le Chef de l’Etat, Macky Sall, au profit des opérateurs économiques du pays, ces derniers ont décidé de soutenir la politique du président de la République pour ces législatives.



« Nous comptons voter pour la coalition, Benno BokYakaar, le Jour des législatives », promet Maarame Sall. D’ailleurs, lors de la venue du Premier ministre, Mahamad BounAbdalahDione dans le département de Linguère pour l’ouverture de la campagne électorale, ce natif de Mbeuleukhe a dirigé une caravane à partir de Dakar jusqu’à Linguère. Il n’en est pas s’arrêté là ; pour preuve, dans les rues de la ville de Dahra, l’opérateur économique a guidé la caravane pour prouver aux populations son soutien à Macky Sall.



Selon lui, depuis 2012, il est avec Macky Sall, et il fait partie des membres fondateurs de l’APR dans le Djoloff. « Mon devoir est de venir avec tous les opérateurs économiques, tous les militants pour soutenir l’action du président de la république MackySall », a insisté Maarame Sall.



A l’en croire, le ministre de l’industrie et des mines a pleinement joué un rôle fondamental sur l’acquisition de ces 20 hectare à Diamniadio.



Djoloffactu.com

Salla Ndiaye Linguère