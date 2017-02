Suite à sa visite au marché central aux poissons, le ministre Oumar Guèye promet des mesures urgentes

Le ministre de la Pêche de l'économie maritime, Oumar Guèye a effectué une visite hier au marché central aux poissons de Pikine. Une visite express qui a permis au ministre de constater de visu les difficultés qui plombent le marché. Oumar Guèye, accompagné du Gouverneur de la région de Dakar et de l'adjoint du Préfet de Pikine, a visité tous les coins et recoins du marché sous la conduite des mareyeurs, qui l'ont mené partout.



Une visite guidée qui s'est déroulée dans une atmosphère un peu tendue, car une immense foule de mareyeurs s'était amassée pour s'adresser au ministre créant ainsi une grande cacophonie. Même s'il n'a pas parlé à la presse, mais la mine triste qu'il a affichée durant toute la visite, montre à bien des égards que le ministre de la Pêche est déçu de l'état dans lequel se trouve le marché aux poissons.



Déception et sentiment de désolation



Des décisions ont été prises pour régler certains problèmes. Une opération "coup de poing" sera organisée dés la semaine prochaine pour nettoyer le marché. Selon Mamadou Sow, président du Comité des acteurs du marché, "nous les services déconcentrés de l'Etat concernés seront mis à contribution. Des sommations ont été remises aux vendeurs de friperie et aux tenanciers de cantines pour les faire déguerpir", ajoute M. Sow.



Depuis plus de huit (08) mois, le marché central aux poissons de Pikine traverse des remous. En fin de semaine dernière, ils avaient décrété une grève de trois (03) jours qui a été interrompu sur demande du ministre Oumar Guèye.



