Suite au décès de l'ancien Pm, le témoignage touchant de la fille de feu Habib Thiam, Ndèye Nar Suisse ...

Peu de gens le savent, mais la célèbre Ndeye Nar Thiam est la fille de Lamine Thiam, petit frère de l'ancien Premier ministre du Sénégal, Habib Thiam, rappelé à Dieu.



Peu après la disparition de M. Thiam, dakarposte a recueilli le témoignage de cette fille de l'ancien Pm.

Restée sans voix quelques minutes, cette inconditionnelle du social, revenue récemment de Suisse pour s'illustrer dans la distribution de denrées aux nécessiteux, consentira à laisser entendre que feu Habib Thiam lui a, de tous temps, conseillé de ne jamais tricher, de vivre comme elle l'entend, "armée de foi, de conviction, de patience, mais surtout d'indulgence".



" Bref, renchérit elle, c'est quelqu'un qui vivait comme un Toubab comme on dit chez nous. Effacé, assez discret, il n'a jamais assisté au bal des faux culs, comme disait l'autre. Je fais allusion à ces hypocrites avec leurs sourires de façade, leurs petits arrangements, entre autres coups de poignard dans le dos. A preuve, il était quasi difficile de rencontrer Habib Thiam dans les mondanités et autres futilités de ce bas monde. Je vous dis, il m'a une fois appelé et c'était pour me dire dans le blanc de l'oeil :bats toi, crois en toi, en ton étoile, fais tout pour franchir les obstacles, mais de grâce, à la force du poignet et si tu réussis à éclore tend la perche à ton prochain surtout les couches défavorisées.



Vous aurez donc compris que ce n'est pas fortuit que je suis devenue adepte de social. Très proche de l'ancien président de la République, je parle de Abdou Diouf, mon père (Habib Thiam) se confiait beaucoup à lui et vice-versa. C'est connu d'ailleurs, ils ont de tous temps été liés. A preuve, chacun d'eux a un fils qui porte le nom de l'autre.



Et je vais vous dire, mon défunt papa a été l'une des rares personnalités qui a réussi à convaincre le Pr Diouf de quitter le pouvoir en 2000. Papa Habib lui avait dit que conserver le pouvoir, comme certains le lui recommandaient, alors que les urnes avaient parlé, je veux dire, ont finalement tranché en faveur de Wade, n'en demeurait pas moins une mesure grave et lourde de conséquences. Fort heureusement, Diouf a finalement suivi les conseils et la suite est connue. Il a cédé sans effusion de sang.



