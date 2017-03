Suite du match Afrique du sud / Sénégal, l'arbitre Ghanéen suspendu à vie par la Fifa L'arbitre ghanéen Joseph Lamptey a été suspendu à vie par la FIFA. Il a été reconnu coupable d’avoir influencé de manière illégale le résultat d’un match entre l’Afrique du Sud et le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2017 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|

Le 12 novembre 2016, l’Afrique du Sud reçoit le Sénégal pour le compte des qualifications à la Coupe du Monde 2018. Une rencontre que les locaux ont remportée 2-1, grâce à un penalty litigieux accordé par Joseph Lamptey. Ce lundi, la FIFA a communiqué sa décision de le suspendre à vie "de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international". L'arbitre ghanéen a été reconnu coupable par l'instance suprême du football d'avoir influencé de manière illégale le résultat de ce match.

Le résultat du match reste le même

La FIFA a annoncé que "de plus amples informations concernant le match Afrique du Sud-Sénégal en question seront fournies dès que la décision deviendra définitive et contraignante". Pour l’instant le résultat du match reste donc inchangé. Avant d'expliquer que "la FIFA mène une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la manipulation de matches et s’engage à protéger l’intégrité du football par tous les moyens possibles".



source: rmcsport.bfmtv



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook