Supposée colère du Khalife des mourides contre Wade: Madické Niang dément et précise Les informations selon lesquelles le Khalife des mourides aurait piqué une colère noire contre Abdoulaye Wade qu’il considérerait comme responsable du saccage des bureaux de vote à Touba sont fausses.

Vendredi 4 Août 2017

«Je tiens à apporter le démenti le plus formel contre toutes (ces) informations. Jamais le Khalife n’a manifesté l’intention de parler avec Me Wade pour lui manifester quelque colère que ce soit», a déclaré Me Madické Niang, qui aurait été dépêché à Touba par l’ancien chef de l’État pour présenter ses excuses au guide mouride.



«C’est sur mon initiative personnelle que je suis parti lui (le Khalife) faire la ziarra après les élections tout en lui transmettant les salutations les plus respectueuses du Président Wade», a précisé l’ancien ministre de la Justice.

