Supposée restitution des appartements "EDEN ROC" à Bibo Bourgi: La Direction des Domaines dément

Depuis quelques jours, des informations circulent selon lesquelles une partie des biens saisis par la Crei aurait été restituée aux Wade et à leurs coïnculpés. Informations qui auraient été confirmées par Me Wade lui-même, à l'occasion d'une audience réservée, récemment, à des cadres du Pds. Toutefois, la Direction des Domaines a publié un communiqué ce mercredi, pour préciser que les appartements EDEN ROC, attribués à Bibo Bourgi, sont toujours dans le patrimoine de l'Etat et que leur mise en vente se poursuit.



"Le Directeur des Domaines informe le public que la mise en vente des appartements "EDEN ROC" confisqués au profit de l'Etat en vertu de l’arrêt susvisé (n° 02/2015 rendu le 23 mars 2015) se poursuit", selon la Direction des Domaines. Ledit communiqué de rappeler d'ailleurs aux personnes intéressées, qu'elles peuvent se rapprocher du secrétariat de la Direction des Domaines où sont reçues les offres de prix. Comme quoi, si restitutions il y a eu, elles ne concernent pas du moins pour le moment les biens saisis sur Bibo Bourgi. Parmi lesquels la défunte société Africa Handling Service (SHS) reversée elle aussi dans le patrimoine de l'Etat !







