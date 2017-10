Sur la baisse du prix de l’électricité : Me Masokhna Kane prend le contre-pied du Directeur du Fmi Le président de Sos consommateur, Me Masokhna Kane n’est pas du tout en phase avec le Directeur du Fonds monétaire international (Fmi).



« Je ne suis pas d’accord avec lui quand il dit que pour baisser les prix, il faut faire des économies de production et de distribution, en faisant des investissements nécessaires », a-t-il déclaré.



Il informe que depuis 2014, sa structure demande une baisse d’au moins 30% parce que le baril qui est la charge principale de la Senelec, est passé de 100 à moins de 50 dollars en 2014.



« Pour nous la baisse de 10% qui a été faite, ne représente pas la vérité des prix. Le Sénégal n’a pas respecté la vérité des prix parce que depuis 2014, iI devait avoir une baisse d’au moins 30% », a soutenu, mardi, sur Rfm, le défenseur des consommateurs.



Il estime que ce « on ne devrait pas attendre d’atteindre un niveau d’économie sur la production et la distribution comme le prône le Directeur du Fmi ». Pour autant, Me Massokna Kane et l’institution monétaire ont des avis convergents sur la cherté de l’électricité. Le président de Sos consommateur est d’avis que les factures des ménages sénégalais sont très salées. « Je suis partiellement d’accord avec le Fmi. Notamment quand il dit que le prix est très élevé et qu’il faut le baisser », a-t-il consenti.







