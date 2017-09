Sur la nomination du maire de Guédiawaye à la tête de la Cdc: "Aliou Sall a le profil et il est légitime" dixit Bby Pour les partisans du maire de Guédiawaye, leur mentor à le profil et l’expérience requis pour diriger la Caisse des Dépôts et Consignations.

Depuis sa nomination le lundi passé, comme directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Aliou Sall ne cesse de recevoir des vertes et des pas mûres de la part d’une partie de l’opinion.



Mais du côté de la ville dont il est le maire, ses proches tiennent un autre langage ; selon les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dont il est le coordonnateur départemental, le frangin du Chef de l’Etat a le profil pour gérer un tel poste et réussir la mission qui lui a été fixée. Selon Cheikh Sarr qui portait la parole en leur nom, M. Sall a gagné toutes les élections depuis qu’il est à la tête de ce département de la banlieue dakaroise : référendum, haut conseil des collectivités territoriales et les dernières législatives. « Toutes ces attaques contre lui ne sont qu’une injustice envers lui.



Leurs auteurs sont imbus de mauvaise foi. Personne n’est plus méritant que lui. C’est un haut cadre qui a montré ses preuves partout où il est passé ; c’est un honneur pour Guédiawaye qui s’est senti honoré avec sa nomination », a laissé entendre hier, l’ancien maire de cette ville. Aussi, aux dire de Cheikh Sarr, Aliou Sall a fait ses preuves dans le privé comme dans le public.



Il poursuit : " que les oiseaux de mauvais augure se taisent ! Ils ne font que parler au moment où nous du pouvoir, nous travaillons ; l’opposition est dans son rôle certes, mais comment comprendre qu’un Sénégalais comme lui soit nommé à ce poste et qu’il y ait du bruit. Il n’a jamais perdu d’élections dans cette ville depuis qu’il est là. Qui est plus méritant que lui?".



Le leader du Grand parti (Gp) en a aussi pris pour son grade lors de ce face-à-face avec la presse. « Gackou doit se taire, il n’a plus gagné une seule élection depuis l‘arrivée d’Aliou Sall. Il n’a pas de légitimité pour parler au nom de la population de Guédiawaye. Il n’y représente plus rien. En tant que fils de la localité, il devrait se féliciter de cette nomination », a conclu le SG de Naxx Jarinu.







Le Quotidien

