Sur le retour de Karim Wade, Moustapha Cissé Lo déclare:« on n’a pas peur de Karim Wade »

Moustapha Cissé Lo qui s‘exprimait, lors du meeting de remobilisation des femmes de ‘’Benno Bokk Yakkar’’ (bby) a indiqué que les « apèristes » n’ont pas peur de Karim Wade, dont le retour est agité.



« Je vote à Dakar. Je ne milite pas à Dakar. Je suis un militant national. Ce qui m’anime, c’est la reconquête de Dakar. Je vais vous accompagner et faire tout mon possible pour que le président de la République et sa coalition ‘’Bby’’ puissent reconquérir le département de Dakar », a, d’abord indiqué le vice-président de l’Assemblée nationale qui estime que, pour cela, ils doivent s’engager aux côtés des femmes et des jeunes.



Et de renchérir, « aujourd’hui, nous devons unir nos forces, nous devons aller ensemble, nous devons sceller l’unité des cœurs et des esprits, pour vaincre au soir du 30 juillet, ici, à Dakar. Je suis sûr que si l’Apr, l’Afp, le Ps et les autre partis alliés vont ensemble, nous allons vaincre ».



Sur sa lancée, M. Lo a souligné: « je ne suis pas venu chercher une place, parce que j’en ai déjà. Je peux dire que je suis déjà député, parce que personne n’ose me mettre à une place qui ne ferait pas de moi un député. Parce qu’Abdoulaye Wade avait dit que, qui veut gagner le Sénégal, doit gagner à 58% la région de Dakar ».



Lançant des piques à l’opposition, il a martelé « où est Karim Wade, dont on dit qu’il serait candidat à la présidentielle ? Qu’il vienne nous faire face. On n’a pas peur de Karim Wade ».



A l’endroit de ses camarades de parti, Cissé Lo dira: « nous devons rester soudés, mobilisés pour vaincre. J’en suis convaincu. Allez-vous battre. Si vous vous battez, vous allez gagner ».



Interpellé sur celui ou celle qui doit diriger la liste « Bby »à Dakar, le député de l’Apr s’est voulu on ne peut plus clair:« ça appartient aux plénipotentiaires de Bby qui vont en discuter et chercher le meilleur profil pour diriger Dakar ». A son avis, il ne s’agit pas d’être tête de liste de Bby, « il s’agit d’être dans la liste de Benno et de se battre avec ceux qui seront sur la liste nationale ».



Pour sa part, la présidente des Femmes de Bby, Marième Badiane a indiqué que l’objectif du meeting, était de divulguer les réalisations de Macky Sall.



