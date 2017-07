Sur les 47 listes pour les Législatives 2017: Elène Tine vote bulletin unique

Elène Tine n’agrée pas trop le fait de devoir choisir 5, parmi les 47 bulletins, pour effectuer son vote. Au séminaire des journalistes où elle était invitée hier, par la Convention de jeunes reporters, elle a encore proposé le bulletin unique.



«Qui peut le plus, doit pouvoir le moins. C’était une demande de la classe politique sénégalaise d’aller au bulletin unique. C’est incroyable que toute la sous-région soit au bulletin unique et que nous soyons un modèle de démocratie, sans pour autant aller vers le bulletin unique. Il y a anguille sous roche. Il faudrait qu’on règle ce problème-là. Cela vaut tous les sacrifices». Elène Tine d’assurer : «c’est le cas partout, ça coûte moins cher et ça règle tous ces problèmes».



Pour Elène Tine, l’argumentaire de l’analphabétisme ne tient pas, pour refuser d’aller vers le bulletin unique. D’autres pays de la sous-région comme la Guinée, la Gambie, comptent aussi des analphabètes. Le taux d’analphabétisme est beaucoup plus élevé dans ces pays et pourtant, cela n’entrave en rien cet exercice.



«Si nous avons un grand bulletin unique où il y a des étiquettes, timbres avec la photo et les couleurs, il suffit aux personnes de détacher cette étiquette et de la mettre dans l’enveloppe et de la déposer dans l’urne. On n’a pas besoin de savoir lire pour ça. En Gambie, ils ont même des billes.



Pourquoi se mettre là à dépenser des milliards et des milliards, pour imprimer des bulletins qui seront jetés à la poubelle après. Ce sera de l’argent jeté par la fenêtre au moment où on patauge dans les inondations. Les coupures d’électricité sont en train de revenir. Sans oublier la pénurie d’eau depuis quelques jours… »





Les Echos