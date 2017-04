Sur son malaise à Bignona, Me Ousmane Ngom donne sa version des faits Nous avons appris avec stupéfaction à travers la presse en ligne une information faisant état d’un malaise suivi d’une évacuation de Maitre Ousmane Ngom à l’hôpital de Bignona. Il n’en est rien.



Maitre Ousmane Ngom après quatre jours de tournée non stop sans prendre le temps de s’alimenter et de se reposer dans la Casamance a subi une fatigue due à la chaleur et à l’intensité de ses activités. Dans la rencontre qui réunissait le réseau des enseignants LCK de Ziguinchor à Bignona, le Président de LCK a senti un malaise qui n’a pas duré et a décidé de renvoyer la suite de la manifestation le lundi à 10h pour approfondir les échanges avec ses partisans après avoir repris des forces. Il a tenu à les remercier chaleureusement d’être venus nombreux et d’être restés si tard à l’attendre .



En trois jours, Maitre Ousmane Ngom avait rallié Ndiama dans le département de Sédhiou, Boghal, et le Fouladou avant de se rendre dans la même journée à médina Gounass. Il a fini par présider la rencontre avec les enseignants sans prendre le temps de se reposer ou de s’alimenter normalement. Ce qui explique cet épuisement passager car comme le disent les wolofs « nite dou machine ». Il se trouve actuellement dans sa chambre d’hôtel ou il s’entretient avec ses plus proches collaborateurs. Apres une bonne nuit de repos il a décidé de poursuivre sa tournée dans le sud du pays.



La cellule de communication de LCK



