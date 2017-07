Sûreté aéroportuaire : 60 Asp formés aux métiers de l"aviation civile

Soixante (60) agents de sécurité de proximité (Asp) ont reçu, hier, leur parchemin après une formation de courte durée dans des métiers de l’aviation civile. Ce sésame leur ouvre grandement les portes de l’aéroport.



« M. le directeur, vous nous avez donné des ailes. Nous apporterons du kérosène. Comme l’avion, nous nous envolerons vers les cieux pour une navigation sans entrave et propice à un bon atterrissage ». Ce propos d’Angèle Dasylva, une Asp devenue agent de sûreté de l’aviation civile, révèle clairement qu’un grand pont est réalisé. Angèle et 59 autres éléments sont entrés à l’Agence de sécurité de proximité comme des engagés civiques, mais en sortiront comme des agents de sûreté de l’aviation civile.



Après une formation dans des domaines comme la Mpsa base, le fret aérien ou encore l’imagerie radioscopie, ils ont reçu leur parchemin, hier. C’est dans le cadre du projet « Un Asp, un métier », fruit d’une synergie d’actions publiques.



« La formation en sûreté aéroportuaire est d’une importance capitale pour nos jeunes car il s’agit d’emblée, de se projeter sur les opportunités qu’offre la plateforme aéroportuaire du Sénégal. L’évaluation de cette formation est très satisfaisante dans la mesure où il y a eu cent pour cent de réussite », s’est félicité le directeur de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité.



A en croire Papa Khaly Niang, c’est grâce au concours des partenaires, dont le 3Fpt du ministère de la Formation professionnelle, qu’il a été envisagé d’enrôler 7 000 Asp dans la plateforme. « A l’heure actuelle, ils sont en apprentissage dans les centres de formation professionnelle et technique.



De l’agriculture, à l’hôtellerie, en passant par les Btp et les métiers de services et la sécurité rapprochée qui est très convoitée, les Asp bénéficient de la politique volontariste de l’Etat dans le cadre de l’objectif d’amplifier l’employabilité des jeunes », a souligné Papa Khaly Niang.



Les récipiendaires se sont dit « heureux, comblés et satisfaits ». « Nous ne savons pas quel mot employer, quelle formule utiliser et quel sentiment exprimer en recevant ce sésame qui nous ouvre les portes de l’aéroport et nous éclaircit l’horizon.



Les compétences professionnelles et générales acquises au cours de cette intense formation, ont fait de nous des gens équilibrés, modestes, attentifs et sociables. Autant de qualités qui feront de nous des éléments sûrs », a soutenu Angèle Dasylva, le porte-parole de la promotion. Elle s’est dite convaincue qu’un jour, ils voleront de leurs propres ailes.



Pour sa part, Zakaria Guèye, représentant du ministre du Tourisme et des Transports aériens, a assuré que les Asp formés, seront accompagnés par la tutelle pour leur intégration professionnelle.



Ndiol Maka SECK (Lesoleil)