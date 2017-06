« Surfacturation à l’Assemblée nationale »: Le Forum du justiciable saisit le Procureur de la République

"Nous avons pris cette décision suite aux accusations de Me El Hadji Diouf, qui sont très graves en ce sens qu’elles sont portées sur la deuxième Institution du pays qu’est l’Assemblée nationale", campe Babacar BA.



Pour le président du Forum du justiciable, "aujourd’hui, le fait de porter de pareilles accusations à l’égard de cette Institution est très grave. On a saisi le Procureur pour qu’une information judiciaire soit ouverte afin que le Sénégalais Lambda soit édifié par rapport à la ressource financière", dit-il sur Zik fm.



«Quand on parle de surfacturation à l’Assemblée nationale, de détournement des deniers publics, c’est des délits et quand le délit est établi, il faudrait tout simplement que l’action publique soit déclenchée et le Procureur est le maître des poursuites», martèle le juriste consultant.



Selon les propres termes de son président, le Forum du justiciable est «convaincu que le Procureur de la République va se saisir du dossier le plus rapidement possible», ce d’autant plus que «cette fois-ci, le maître des poursuites a des éléments qui lui permettent de se saisir du dossier pour ouvrir une information judiciaire…».