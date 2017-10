Surpeuplement carcéral, longue détention: "Rebeuss enregistre 50 mandats de dépôt par jour" (Agnès Ndiogoye)

La directrice de la maison d’arrêt de Rebeuss, l’inspecteur Agnés Diogoye a fait un diagnostic sans complaisance de la situation carcérale au Sénégal, hier, lors de la visite du garde des Sceaux, Ismaïla Mador Fall dans son établissement. « Nous avons un nombre de détenus de 429 à qui on a notifié une ordonnance de renvoi soit en police correctionnelle, soit en chambre criminelle dont l’instruction est terminée qui attendent d’être jugés». L’information donnée par l’inspecteur Agnés Diogoye est contenue dans les colonnes de Walf Quotidien, de ce vendredi.



«768 détenus attendent depuis plus de six mois. Rebeuss souffre d’un manque criard d’effectif ce qui fait que le ratio imposé par les standards internationaux n’est pas respecté. C’est ainsi qu’un garde surveille 20detenus. Ce qui expose ces derniers à une insécurité incertaine», dit-elle, non sans révéler par ailleurs, que «Rebeus enregistre chaque jour 50 mandats de dépôt».