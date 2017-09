Surplus de moutons : près de 40 mille têtes invendues

« Il y a eu des invendus exceptionnels à Dakar ; à Rufisque, on a recensé plus de 9 mille moutons invendus. Au niveau de la Médina, on a compté 15 mille invendus sans compter les autres points de vente », informe Dame Sow, Directeur de l’Elevage.



Face à ce nombre impressionnant d’invendus, Dame Sow promet que le gouvernement va accompagner lesdits éleveurs.



« Entre-temps, les totaux seront faits. Mais, d’après les chiffres, il y aura environs 40 mille têtes invendues », a-t-il déclaré, affirmatif.







La rédaction de Leral.net