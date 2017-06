Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Surprise ! PHOTOS Khloé Karda­shian fête son anni­ver­saire en famille, sa mère lui adresse un touchant message Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juin 2017 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|



Ce mardi 27 juin, Khloé Karda­shian célèbre ses 33 ans. Une date anni­ver­saire qui n’est pas passée inaperçue au sein de la famille la plus célèbre des États-Unis qui a tenu à marquer l’oc­ca­sion. Ce dimanche, Tris­tan Thomp­son, le petit ami de la star, avait orga­nisé une fête surprise pour sa belle dans un restau­rant de West Holly­wood à Los Angeles. Entou­rée de ses proches, Khloé Karda­shian a ainsi pu passer la soirée en bonne compa­gnie et… en tenue très sexy.

Chez les Karda­shian-Jenner, on ne plai­sante pas avec les anni­ver­saires ! Pour ses 33 ans, Khloé a eu droit une soirée surprise en compa­gnie de ses proches et ce n’est pas tout…Ce mardi 27 juin, Khloé Karda­shian célèbre ses 33 ans. Une date anni­ver­saire qui n’est pas passée inaperçue au sein de la famille la plus célèbre des États-Unis qui a tenu à marquer l’oc­ca­sion. Ce dimanche, Tris­tan Thomp­son, le petit ami de la star, avait orga­nisé une fête surprise pour sa belle dans un restau­rant de West Holly­wood à Los Angeles. Entou­rée de ses proches, Khloé Karda­shian a ainsi pu passer la soirée en bonne compa­gnie et… en tenue très sexy. Deux jours plus tard, Kris Jenner, sa mère, a tenu à réité­rer son amour sur les réseaux sociaux. Elle a posté sur sa page Insta­gram une mosaïque de photos de Khloé à diffé­rents âges. Dans son bain, en tenue de danseuse ou en mode selfie, la tren­te­naire voit six moments marquants de sa vie être mis en avant. Un assem­blage de clichés accom­pa­gné d’un long message tout droit sorti du cœur de Kris Jenner : « Joyeux anni­ver­saire à mon magni­fique petit lapin Khloé Karda­shian !!! Tu as une magni­fique âme avec un grand cœur et je serai toujours recon­nais­sante que Dieu t’ait offerte à moi… Tu es si drôle, tu fais rire tout le monde et tu conti­nues de répandre la joie tout autour de toi… Tu es si intel­li­gente et la meilleure fille, sœur, amie, tante et petite amie dont tout le monde rêve… Véri­ta­ble­ment belle à l’in­té­rieur comme à l’ex­té­rieur. Je t’aime plus que tout au monde et plus que tu ne l’ima­gines. Maman. Bisous. » Des mots qui ont sûre­ment ému aux larmes la prin­ci­pale inté­res­sée.





Accueil Envoyer à un ami Partager