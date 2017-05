Suspension assemblées générales d'investitures de la coalition « Benno Bokk Yakaar », le Réseau National des Enseignants de l’APR approuve

Prenant l’opinion publique à témoin, le Réseau National des Enseignants de l’Alliance pour la République (APR) veut communiquer sur les trois points suivants : les investitures sur les listes pour les élections législatives du 30 juillet 2017, le programme CAP 17-19 du Réseau et le soutien du réseau à la politique économique du Président de la République et de son Gouvernement, d’après un communiqué parvenu à la rédaction leral.net.



« Suite aux incidents signalés à Diourbel, Tambacounda, Linguère et Mbour et aux sorties intempestives de certains responsables de l’Apr, le Président du Parti et de la Coalition a ordonné, par lettre-circulaire du 10 mai 2017 adressée à tous les leaders, responsables et militants, la suspension immédiate de toutes les Assemblées générales d’investitures de la coalition « Benno Bokk Yakaar ». Le réseau des enseignants approuve et soutient cette décision ».



Le réseau note aussi que, « lors du Conseil national tenu le 1er avril 2017, le Président de la République avait pris l’engagement de donner au Réseau un quota d’un à deux postes de députés sur les listes d’investitures mais aussi de soutenir le programme CAP 17-19. Des concertations sont en train d’être menées au sein du Réseau afin de proposer les meilleurs candidats au Président de la Coalition qui aura le dernier mot sur les choix définitifs ».



Par ailleurs, « le Réseau rappelle à l’opposition que la mauvaise querelle sur les chiffres du taux de croissance n’est plus à l’ordre du jour puisque les institutions financières internationales ont clos le débat en s’alignant sur la position de l’Etat ».