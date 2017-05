Suspension des investitures à BBY : Me Oumar Youm défie Macky Sall

Malgré l'injonction du président Macky Sall de suspendre les Assemblées générales d’investitures de Benno Book Yakaar, certains responsables font fi de ses décisions. Son directeur de Cabinet, Me Oumar Youm a convoqué ce week-end, une réunion qui a fini en queue de poisson.



Même s’il n’y avait pas eu d’affrontements comme ce fut le cas précédemment, les responsables présents à la rencontre n’ont pas accordé leur violon. Selon L’Observateur, il y avait plus de 30 candidatures et Oumar Youm, maire de Gandiaye, qui voulait être tête de liste, s’est heurté au refus catégorique de ses camarades.



Cheikh Issa Sall, Saliou Sall et autres responsables considèrent que la commune (de Mbour qui enregistre 1121 602 électeurs sur 286 486 dans le département,, doit impérativement avoir un député.



Rappelons que le président Macky Sall avait ordonné la suspension des investitures, et a réitéré hier, en réunion du Secrétariat exécutif national de l’Apr, que « sauf situation exceptionnel, les membres des gouvernements et d’autres responsables ne seront pas sur les listes ».

