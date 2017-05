Suspension des investitures à l'APR par le Président Macky Sall, les risques encourus Le Président Macky Sall est certainement agacé et irrité par les investitures de "Benno bokk Yaakaar", émaillées par des tiraillements et des bagarres. Pour mettre le holà sur cette situation grosse de dérives, il a décidé de suspendre les investitures. Mais question, que peut engendrer ce coup de frein?

Le Président Macky Sall veut remettre de l'ordre dans la coalition "Benno Bokk Yakaar", qui depuis plusieurs mois, entonne la symphonie de l'anarchie. Les différents responsables de l'APR se crêpent le chignon sous le regard impuissant de leur chef. Cette situation est grosse de dangers et le Président Macky Sall est maintenant obligé de se retirer et de choisir les hommes à mettre sur les listes. Ce qui risque de générer des mécontents et des frustrations. Ce bataillon n'aura d'autre choix que de se mouvoir sur des listes parallèles ou d'aller se réfugier dans l'opposition. Sur ce registre précis, Mankoo Taxawu Senegaal qui est en train de faire les derniers réglages, va sans doute essayer d'accueillir ces "indésirables du Macky".



La bande coachée par Me Wade semble en bonne position avec des leaders qui ont su dompter leur ego pour servir le collectif. Au moment où l'arrogance et les invectives sont le jeu favori dans la camp présidentiel, certains souteneurs du Président Macky Sall sonnent la fin de l'unité.



source: direct info

